Hastanede karşılaştığı ve eski işçisi olan kadını tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

AFYONKARAHİSAR'da esnaf M.A. (51) daha önce yanında çalışan Derya Kozan’a (37) tabancayla art arda ateş açtıktan sonra intihara kalkıştı. Kozan hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan ile bir süre yanında çalıştığı M.A. ile koridorda karşılaştı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Derya Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı. Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu.