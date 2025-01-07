Hastanede karşılaştığı ve eski işçisi olan kadını tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
AFYONKARAHİSAR'da esnaf M.
AFYONKARAHİSAR'da esnaf M.A. (51) daha önce yanında çalışan Derya Kozan’a (37) tabancayla art arda ateş açtıktan sonra intihara kalkıştı. Kozan hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.A. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen Derya Kozan ile bir süre yanında çalıştığı M.A. ile koridorda karşılaştı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Derya Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı. Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu.
Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan’ın olay yerinde hayatını kaybetti belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan M.A. ise yoğun bakıma alındı.
Kentte esnaf olan M.A.'nın daha önceden yanında çalışan Derya Kozan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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