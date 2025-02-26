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        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada

        AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Şeyma Candan'ın (23) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:05
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        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada
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        AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Şeyma Candan'ın (23) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından yapılan kontrolde 0.58 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs şoförü M.E., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde 25 Aralık 2024’te saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Güzel Sanatlar ve Resim Öğretmeni Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Şeyma Candan, kurtarılamadı. Candan toprağa verilirken, kaza sonrası yapılan kontrolde 0.58 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü M.E., gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olayla ilgili hazırlanan iddianame Afyonkarahisar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. M.E., iddianamedeki ifadesinde, olaydan yaklaşık 45 dakika önce mahalledeki pazar yerinde aracının içinde 2 bira içtiğini, burada yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra Erenler Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığını, alkolün etkisiyle kaza yapmamak için maksimum 60- 70 kilometre civarında gittiğini, 22.30 sıralarında nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde önüne bir karaltı çıktığını ve çarptığını, ne olduğunu anlamadığını, 100 metre ileride aracını durdurmak istediği sırada o anki stres ve korkuyla aracını stop ettirmeyince iş yerinin kenar duvarına çarptığını anlattı.

        Aracı bırakıp hemen olay yerine gittiğini, genç bir kadına çarptığını anladığını ve hemen 112'yi aradığını söyleyen M.E., gelen ambulans ile yaralının hastaneye kaldırıldığını, trafik ekiplerinden de 0.58 promil alkollü olduğunu öğrendiğini, yola çıkmadan önce alkollü olduğunu, aniden karar vererek yola çıktığını aktardı. Süratinin fazla olduğunu, dalgın olması nedeniyle yayayı fark edemediğini söyleyen M.E., çarptıktan sonra da telaş halinde olduğunu, aracının biraz hızlı olması nedeniyle hemen duramadığını, kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını anlattı. Minibüs şoförü M.E., 23 Şubat'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        KAZA KAMERADA

        Diğer yandan öğretmen Şeyma Candan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; minibüsten inen Şeyma Candan'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu metrelerce ileriye fırlayıp, yere düştüğü anlar yer aldı. Başka bir görüntüde ise Şeyma Candan'a çarpan minibüs sürücüsünün bir işletmenin duvarına çarptığı ve araçtan duman çıktığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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