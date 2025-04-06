Afyonkarahisar'dan bayram tatilinde 6 milyona yakın araç geçti

AFYONKARAHİSAR'dan, Ramazan Bayramı tatilinde 6 milyona yakın araç geçiş yaptı. Şehirlerarası ulaşımda kavşak noktasındaki kentte, tatil dönüşü araç yoğunluğu yaşandı. Kentte araç yoğunluğu en yüksek arife günü 647 bin araçla yaşanırken, 146 kaza meydana geldi ve 102 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin son günlerinde Afyonkarahisar'ı diğer illere bağlayan yollarda araç trafiği arttı. Dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluşturdu. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarırken, tanıtıcı broşür dağıtıldı ve sürücüler simülasyonla bilgilendirildi. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, kazalar meydana geldi.

Trafik tedbirlerinin alınmaya başladığı 26 Mart'tan bugüne kadar toplam 6 milyona yakın aracın Afyonkarahisar'dan geçiş yaptığı belirtildi. Kentte araç yoğunluğu en çok arife günü 647 bin araçla yaşandı. 146 kazanın meydana geldiği Afyonkarahisar'da 102 kişi yaralandı. Tatilin son günlerinde oluşabilecek araç yoğunluğuna yönelik Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü'nde 140 ekip ve 304 personelin görev aldığı açıklandı.