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        Afyonkarahisar'dan bayram tatilinde 6 milyona yakın araç geçti

        AFYONKARAHİSAR'dan, Ramazan Bayramı tatilinde 6 milyona yakın araç geçiş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:40
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        Afyonkarahisar'dan bayram tatilinde 6 milyona yakın araç geçti
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        AFYONKARAHİSAR'dan, Ramazan Bayramı tatilinde 6 milyona yakın araç geçiş yaptı. Şehirlerarası ulaşımda kavşak noktasındaki kentte, tatil dönüşü araç yoğunluğu yaşandı. Kentte araç yoğunluğu en yüksek arife günü 647 bin araçla yaşanırken, 146 kaza meydana geldi ve 102 kişi yaralandı.

        Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin son günlerinde Afyonkarahisar'ı diğer illere bağlayan yollarda araç trafiği arttı. Dönüş yoluna geçen tatilciler, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluşturdu. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarırken, tanıtıcı broşür dağıtıldı ve sürücüler simülasyonla bilgilendirildi. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, kazalar meydana geldi.

        Trafik tedbirlerinin alınmaya başladığı 26 Mart'tan bugüne kadar toplam 6 milyona yakın aracın Afyonkarahisar'dan geçiş yaptığı belirtildi. Kentte araç yoğunluğu en çok arife günü 647 bin araçla yaşandı. 146 kazanın meydana geldiği Afyonkarahisar'da 102 kişi yaralandı. Tatilin son günlerinde oluşabilecek araç yoğunluğuna yönelik Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü'nde 140 ekip ve 304 personelin görev aldığı açıklandı.

        Trafik kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çeken Afyonkarahisar Trafik Bölge Müdürü Selim Yavuz, "Ramazan Bayramımızın dönüş yolunda trafik yoğunluğunun her zamankinden daha fazla olacağı değerlendirilerek 5 ve 6 Nisan tarihlerinde sürücülerimizin güvenli yolculuk yapmaları için denetimlerimizi artırdık. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşların güvenli yolculuk etmeleri için tatil dönüşünde tedbirler kapsamında toplam 140 trafik ekibi ve takviyelerle birlikte 304 personel ile tam kapasite görev yapmaktayız. Trafik tedbirlerinin başladığı 26 Mart tarihinden bu saate kadar güzergahlarımızdan 6 milyona yakın araç geçişi olmuştur. İlimizden en yoğun geçiş 647 bin araç geçişi ile arife günü gerçekleşmiştir. Bayram tedbirlerinin başlamasından itibaren polis sorumluluk alanı olan güzergahlarımızda 146 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 102 vatandaşımız yaralanmış, bir önceki bayrama göre kaza ve yaralı sayımızda düşüş olmuştur. 40 binden fazla araç kontrol edilmiş ayrıca Mobil Radar ve Elektronik Denetleme Sistemlerimiz aktif denetimlerine devam etmektedir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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