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        Afyonkarahisar'da komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgadaÜ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:40
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        Afyonkarahisar'da komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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        AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgadaÜ.A.'nın (64) tabancayla ateş ettiği Mehmet Ulupınar (45), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Yolkonak köyünde meydana geldi. Ü.A. ile komşusu Mehmet Ulupınar, evlerinin önündeki arazi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulupınar’ın cenazesi savcılığın incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi’nin morguna konurken, Ü.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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