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        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu

        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda bayram tatilinin başlaması ile araç yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:49
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        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu
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        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda bayram tatilinin başlaması ile araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Kurban Bayramı arifesinde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, yoğunluğu azaltmak için çalışma yürütürken, sürücüleri emniyet şeritlerini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri yönünde uyardı. İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya giden araçların yoğunluğu dikkati çekti.

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