Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan ve araması bulunan yabancı uyruklu L.A'yı kent merkezinde yakaladı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.