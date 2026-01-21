Habertürk
        Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:41
        Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan ve araması bulunan yabancı uyruklu L.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

