        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:42
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.K'yi kent merkezinde yakaladı.

        Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

