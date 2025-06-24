Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, 34 FHG 098 plakalı, 36 yolcunun bulunduğu otobüs, Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen yem nedeniyle 2 araç da kazaya karıştı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.