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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı (2)

        YARALISAYISI 26 OLDUAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 26'ya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:17
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı (2)
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        YARALISAYISI 26 OLDU

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 26'ya yükseldi. 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürülürken; olay yerinde yapılan kontrollerde bazı yolcularda yüzeysel kesi, travma ve doku zedelenmesi gibi şikayetler olduğu görüldü. Şikayetler sonrası bazı yolcular ambulanslarla, bazıları da kendi imkanları ile hastaneye gitti. Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan 14 yaralının çoğunda kafa travması, yüzeysel kesiler ve yumuşak doku zedelenmeleri tespit edildi. Buradaki 14 yaralının durumun iyi olduğu kaydedildi. Dinar Devlet Hastanesi'ne giden 12 kişide de baş, boyun ve göğüs ağrısı ile çeşitli bölgelerde çarpma ve burkulmalara bağlı yumuşak doku şikayeti tespit edildi. Buradaki 12 yaralının da durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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