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        Dervişoğlu: Bize güvenenleri hiç yere baktırmadık (2)

        ÇAY'DACADDE AÇILIŞI YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Çay ilçesinde Talat Paşa Caddesi'nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:13 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:15
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        Dervişoğlu: Bize güvenenleri hiç yere baktırmadık (2)
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        ÇAY'DACADDE AÇILIŞI YAPTI

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Çay ilçesinde Talat Paşa Caddesi'nin açılışını yaptı. Dervişoğlu, "Talat Paşa, Osmanlı'nın önemli şahsiyetlerden birisidir. Çay Belediyesi bu şahsiyeti, adını bu caddeye vererek bizleri onurlandırmıştır" dedi.

        VİŞNE VE EBER SARISI FETİVALİ'NE KATILDI

        Müsavat Dervişoğlu daha sonra Çay Belediyesi tarafından düzenlenen Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı. Açık Hava Anfi Tiyatro'da düzenlenen programda konuşan Müsavat Dervişoğlu, "Vişne bu sene olmadı. İnşallah seneye daha görkemli bir şekilde hep beraber tekrar kutlarız" diye konuştu. Festival kapsamında Zara da konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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