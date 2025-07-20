Dervişoğlu: Bize güvenenleri hiç yere baktırmadık (2)
ÇAY'DACADDE AÇILIŞI YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Çay ilçesinde Talat Paşa Caddesi'nin açılışını yaptı.
ÇAY'DACADDE AÇILIŞI YAPTI
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Çay ilçesinde Talat Paşa Caddesi'nin açılışını yaptı. Dervişoğlu, "Talat Paşa, Osmanlı'nın önemli şahsiyetlerden birisidir. Çay Belediyesi bu şahsiyeti, adını bu caddeye vererek bizleri onurlandırmıştır" dedi.
VİŞNE VE EBER SARISI FETİVALİ'NE KATILDI
Müsavat Dervişoğlu daha sonra Çay Belediyesi tarafından düzenlenen Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı. Açık Hava Anfi Tiyatro'da düzenlenen programda konuşan Müsavat Dervişoğlu, "Vişne bu sene olmadı. İnşallah seneye daha görkemli bir şekilde hep beraber tekrar kutlarız" diye konuştu. Festival kapsamında Zara da konser verdi.
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