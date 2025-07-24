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        Afyon'da orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi taburcu edildi

        ESKİŞEHİR'inSeyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:40
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        Afyon'da orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi taburcu edildi
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        ESKİŞEHİR'inSeyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Seyitgazi'de önceki gün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha kadar ekipler mücadele verdi. Alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı. Dün rüzgarın etkisiyle yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki ormana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken; iş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele verdi. 1 orman işçisi elinden yaralandı.

        10 KİŞİ ŞEHİT OLDU

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, akşam saatlerinde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi'de tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını duyurdu. Kısa süre sonra acı haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seyitgazi'de çıkıp, Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangına müdahale eden 19 orman işçisi, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişinin aniden değişen rüzgarla alevlerin arasında kaldığını, 5 orman işçisi ile 5'i AKUT gönüllüsünün şehit olduğunu duyurdu.

        Yangına müdahale sırasında çeşitli derecelerde yaralanan 5 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan Huzeyfe Muaz Özsoy, Furkan Kozan, Erdem Erdoğan, Mustafa Ertürk ve Hasan Gümüş taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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