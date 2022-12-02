Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, Afyonkarahisar'da konferansa katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin görevlerini yaparken, adaletli, doğru, dürüst ve tarafsız etik ilkelere uygun davranmaları gerektiğini belitti.

Güngör, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansının açılışında, kurulun kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermekle görevlendirildiğini söyledi.

Bu doğrultuda illerde eğitim ve konferanslar düzenlendiklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Etik, insanın davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik davranış ilkeleri ile elde edilmek istenen amaç, yönetim sistemimizde ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek, güven ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. Etik liyakattir. Etik adalettir, dürüstlüktür. Etik hakikat ve hakkaniyettir. Etik, insanlığa, doğaya ve yaşama saygıdır. Değerler bütünüdür."

-"Devletleri güçlü yapan ve toplumları yaşatan elbette adaletli yönetimdir"

Güngör, bir toplumda kamu hizmetinin kalitesinin kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilgili olduğunu kaydetti.

Kamu görevlilerinin hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olması, yetkilerini adil, doğru, dürüst tarafsız ve tutarlı kullanması, etik davranış ilkelerinden ödün vermemesi gerektiğine değinen Güngör, "Halkla doğrudan temaslı olan mülki amirlerimiz ve belediye yöneticilerimiz adalet, dürüstlük, tarafsızlık şeffaflık, hesap verebilirlik, gibi etik ilkeleri hayata geçirmek suretiyle güçlü ve güven veren bir yönetim sistemini oluşturacaklardır. Kumu kurumlarının başarılı ve verimli çalışması, devlet gücünün olumlu bir göstergesidir. Devletleri güçlü yapan ve toplumları yaşatan elbette adaletli yönetimdir." diye konuştu.

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de konuşma yaptı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafından verilen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansıyla program sona erdi.





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