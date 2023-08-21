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        YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:00
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        YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) AYT EA birincisi Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici, başarısını, düzenli çalışmak ve ailesinin desteğine borçlu olduğunu söyledi.

        Babası öğretmen, annesi ev hanımı olan İstanbul Medipol Üniversitesinin Tıp Fakültesini burslu kazanan Ekici, AA muhabirine, daha önce mühendislik bölümüne gitmeyi düşündüğünü ancak tercih döneminde fikrini değiştirerek tıp fakültesini okumaya karar verdiğini belirtti.

        Başarılı olmak için düzenli çalışmanın önemine vurgu yapan Ekici, "Bir gün oturup 15 saat çalışmanın bir manası yok. Her gün azar azar çalışmak çok daha verimli oluyor." dedi.

        Ekici, bazı arkadaşlarının ikinci dönem okula gitmediğini aktararak, ders çalışırken okula devamın önemli olduğunu vurguladı.

        Ekici, "Ben öyle yapmadım. Ben son güne kadar gitmeye çalıştım. Okulda arkadaşlarla beraber bilmediğimiz şeyleri birbirimize öğreterek, yapamadıklarımızı birbirimize sorarak aslında birbirimizi yükselttik. O yüzden derece yapan da çoktu. Onların herhangi birisi de benim yerimde olabilirdi bana nasip oldu." diye konuştu.

        Sınava hazırlanma sürecinde ailesinden de her zaman destek gördüğünü dile getiren Ekici, "Sınav senesinde motivasyon bulmak zor olabiliyor veya çalışma ortamı yeterince iyi sağlanmazsa sıkıntı olabiliyor. Sürekli yoğun çalışma olduğu için bunaldığım zamanlar olabiliyor. Bunaldığım zamanlarda hep bana destek oldular. Annem ve babam her zaman arkamda oldular. İstanbul Medipol Üniversitesinin Tıp Fakültesini 554 puanla kazandım. Burslu okuyacağım." ifadesini kullandı.

        Ekici, tercih döneminde de ailesinin kararlarına saygı duyduğunu kaydederek, "Ne tercih edersem arkamda olacaklardı." dedi.

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