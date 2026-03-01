Afyonkarahisar'da 1 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İlçedeki bir internet kafede R.U. ile B.A. (18) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.U, B.A'yı bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



B.A. Sandıklı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.



Olayın ardından kaçan R.U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

