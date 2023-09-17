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        Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

        Afyonkarahisar'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:22
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        Afyonkarahisar'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda toplanan kadınlar adına konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete Sert, Süslü Kadınlar Bisiklet turunun 2012 yılında İzmir'de başladığını söyledi.

        11 yıl içinde dünyanın bütün şehirlerine yayıldığını anlatan Sert, şunları kaydetti:

        "Şu an 200 şehirde 35 ülkede eş zamanlı olarak 'Süslü kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştiriliyor. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlediğimiz tur, kadınların günlük hayatında daha fazla görünür olduğunu sağlamak kendilerini temsil etmelerine fırsat vermekle ve güvenli bisiklet sürmelerine ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz var bizim. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, hükümlülüklere sahip olduğu her alanda kendilerini özgürce ifade etmelerini hatırlamak istiyoruz."

        Açıklamanın ardından etkinliğe katılan kadınlar, trafik ekiplerinin gözetiminde pedal çevirdi.

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