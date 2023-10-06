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        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar'da trafik denetimlerinde, 177 sürücüye 287 bin 101 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:33
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        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da trafik denetimlerinde, 177 sürücüye 287 bin 101 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kural ihlallerinin önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il ve ilçelerde denetim yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde 2 bin 470 aracın kontrol edildiği aktarılan açıklamada, 177 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı 287 bin 101 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

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