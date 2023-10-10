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        Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:35
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        Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.K. idaresindeki 07 MCP 65 plakalı otomobil, Çay ilçesi Maltepe mevkisinde İ.A. yönetimindeki 43 YD 404 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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