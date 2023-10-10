Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 10.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:35
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 07 MCP 65 plakalı otomobil, Çay ilçesi Maltepe mevkisinde İ.A. yönetimindeki 43 YD 404 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.