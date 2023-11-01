Dededen kalma tariflerle yemeklerin hazırlandığı lokanta 101 yıldır hizmet veriyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da hizmet veren 101 yıllık lokantada, müşterilere deden kalma tariflerle yöresel lezzetler sunuluyor.

Salim Pancar'ın 1922'de Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı'da açtığı lokantada yöresel yemekler pişiriliyor.

Lokantanın üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Pancar, AA muhabirine, uzun yıllar lokantayı ayakta tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Dedesinin İstanbul'daki Yıldız Saray'ında çalıştığını, edindiği tecrübelerini asırlık işletmelerine kazandırdığını aktaran Pancar, "Lokantamıza gelenlerin büyük kısmı daimi müşterimizdir. Onları akraba gibi görüyoruz. Buraya gelenler, personelimizi ismen tanır. Çalışanlarımız da en az 10 yıllıktır. Buraya eskiden dedesiyle gelenler, şimdi çocuğuyla geliyor." ifadesini kullandı.

-"Bunların hepsi dedemin eski usul tarifiyle yapılır"

Pancar, lokantada yıllardır 7-8 çeşit yemeğin her gün hazırlandığını dile getirdi.

Geçmişten gelen yemek kültürünü de muhafaza etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Pancar, "Dana ve kuzu tandır, çoban kavurma, keşkek, patlıcan böreği, patlıcan musakka, kente has kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı yapılıyor. Bunların hepsi dedemin eski usul tarifiyle yapılır. Bu tariflerin dışına çıkılmaz. Bizim düsturumuz budur. Çünkü biz, 101 yıllık müesseseyiz." diye konuştu.

Lokantanın 25 yıllık emektar garsonu Hüseyin Akman, işletmelerine gelen bütün müşterilerine güler yüzle yaklaştıklarını söyledi.

Yemeklerin lezzetinin beğenildiğini anlatan Akman, "Özellikle bizim favori yemeğimiz 'aşçı tabağı'dır. Bunu tercih eden müşterilerimiz, her yemeğimizin tadına bakma fırsatı yakalıyor." dedi.