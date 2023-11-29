Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A, S.B. ve M.C'nin kentte kadınları fuhşa teşvik ettikleri, bu kadınlara müşteri temin ettikleri, fuhuş yapılması için yer ve imkan sağladıkları, birbirleri ile de irtibatlı oldukları dolayısıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Bu süreçte H.T. ve M.T. isimli şüphelilerin de adı geçen şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli, Erenler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Fakıpaşa Mahallesinde bulunan ikametlerde gözaltına alındı.

        İkametlerde yapılan aramalarda 36 bin 485 lira, 320 dolar ve 49 bin 210 lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

        9 mağdur kadın ve 53 bilgi sahibinin ifadeleri alındığı bildirildi.

        Olayla ilgili E.A, S.B, H.T. ve M.T. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği
        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği
        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi
        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
        Afyonkarahisar'ın "Şoför Nebahat"i, erkeklere otobüs kullanmayı öğretiyor
        Afyonkarahisar'ın "Şoför Nebahat"i, erkeklere otobüs kullanmayı öğretiyor
        Sandıklı Kaymakamı Çengel, huzurevini ziyaret etti
        Sandıklı Kaymakamı Çengel, huzurevini ziyaret etti