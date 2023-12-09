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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:06
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        R.Ö. (12) idaresindeki 55 BMV 40 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, İ.Ş'nin (22) kullandığı 03 AFL 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, R.Ö. ile İ.Ş. ve motosikletteki E.E. (14) yaralandı.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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