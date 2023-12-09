Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

R.Ö. (12) idaresindeki 55 BMV 40 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, İ.Ş'nin (22) kullandığı 03 AFL 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, R.Ö. ile İ.Ş. ve motosikletteki E.E. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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