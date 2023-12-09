Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde EKPSS kursu açıldı

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanan engellilere yönelik kurs açıldı.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, EKPSS'ye yönelik kursun hafta sonu dernek binalarındaki Udi Bestekar Ruşen Yılmaz Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildiğini belirtti.

Kursun açılmasında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür eden Erdoğan, "EKPSS kursumuza 12 arkadaşımız katılıyor. Hafta sonu günü yapılan kursumuzda Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik dersleri yapılıyor. Bu kursumuza bütün görme engelli kardeşlerimiz katılabilir. "ifadesini kullandı.