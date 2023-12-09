Afyonkarahisar'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan yangın, odunluk ve 2 evde hasara yol açtı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan yangın, odunluk ve 2 evde hasara yol açtı.
Çiçektepe köyünde iki evin arasındaki odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, odunluğun yanındaki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Dinar ve Şuhut'tan itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, odunluk ve 2 ev hasar gördü.
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