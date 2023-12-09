Afyonkarahisar'da 439 polis adayı mezun oldu Afyonkarahisar'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 439 polis adayı için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 439 polis adayı için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, okulun kapalı spor salonundaki programda, tecrübesi ve birikimiyle yaklaşık iki asırdır milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 29. dönem mezuniyet töreninde birlikte olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Yiğitbaşı, "Dosta güven, düşmana korku salacak 439 neferimizin başarılı şekilde eğitim aşamalarını tamamlaması ve memleketimizin huzur ve güvenliğini teminat altına alacak yeni görevlerinin başına geçmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz için bir gurur vesilesidir." ifadesini kullandı.

Törende, Afyonkarahisar POMEM Müdürü Mehmet Kunt ve dönem birincisi Hasan Deniz de konuşma yaptı. Deniz, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Polis adayları, yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Yiğitibaşı'nın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, daire müdürleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.