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        Afyonkarahisar'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:45 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:55
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        Afyonkarahisar'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        N.B. (65) idaresindeki 48 AKY 614 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında M.Y'nin (30) kullandığı 34 FKH 645 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.E. (85) ile F.B. (62) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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