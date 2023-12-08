Afyonkarahisar'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

N.B. (65) idaresindeki 48 AKY 614 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında M.Y'nin (30) kullandığı 34 FKH 645 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.E. (85) ile F.B. (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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