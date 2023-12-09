DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Frigya'daki "3 bin yıllık" mağaralar yapılan ışıklandırmayla akşam da gezilebiliyor
ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çeken Frigler'den kalma yüzlerce mağara, yapılan aydınlatmayla gece ve gündüz ziyaret edilebiliyor.
ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çeken Frigler'den kalma yüzlerce mağara, yapılan aydınlatmayla gece ve gündüz ziyaret edilebiliyor.
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