Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle Sinanpaşa, Başmakçı, Kızılören ve Bayat ilçe kaymakamlıklarınca değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Sinanpaşa ilçe geneli, Başmakçı'da Çığrı, Ekinlik, Yukarıbeltarla ve Ovacık köyleri ile Kızılören'de Cerityaylası köyünden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak'ta bir gün ara verildiği bildirildi.

Bayat ilçesinin Köroğlubeli mevkisindeki köy okullarında eğitime ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen paylaşımda, belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.