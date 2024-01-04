Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aranması bulunan M.K'yi Marulcu Mahallesi'nde yakaladı.

Astsubay Başçavuş olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen M.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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