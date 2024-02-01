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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:06
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 185 lira ele geçirdi.

        Operasyonda, A.K. ile E.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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