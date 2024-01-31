Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi (38) İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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