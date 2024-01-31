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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:55
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi (38) İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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