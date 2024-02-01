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        Afyonkarahisar'da sahte gıda ürünleri ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte gıda ürünleri satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:55
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        Afyonkarahisar'da sahte gıda ürünleri ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte gıda ürünleri satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede N.B'nin (45) sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda durdurduğu şüpheli N.B'nin aracında sahte olduğu değerlendirilen 1120 litre zeytinyağı, 970 kilogram domates salçası ve farklı gramajlarda gıda ürünleri ele geçirildi.

        Araçtaki ürünlere el koyan ekipler, şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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