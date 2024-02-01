Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

​​​​​​​Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

- Sandıklı'da kan bağışı etkinliği

Sandıklı'da belediye personeli, kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki kurulan Kızılay'ın mobil kan bağışı ünitesine, gönüllü belediye personelinden çok sayıda kan topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, "Sandıklı Belediyesi olarak, Kızılay'a her zaman destek oluyoruz." ifadesini kulandı.