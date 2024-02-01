Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı'da zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı'da zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

        ​​​​​​​Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        - Sandıklı'da kan bağışı etkinliği

        Sandıklı'da belediye personeli, kan bağışında bulundu.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki kurulan Kızılay'ın mobil kan bağışı ünitesine, gönüllü belediye personelinden çok sayıda kan topladı.

        Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, "Sandıklı Belediyesi olarak, Kızılay'a her zaman destek oluyoruz." ifadesini kulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ceviz içi ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ceviz içi ele geçirildi
        Bilek güreşinin şampiyon "Sultan"ı, yeni madalyalar için iddialı
        Bilek güreşinin şampiyon "Sultan"ı, yeni madalyalar için iddialı
        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
        Bayat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bayat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı
        Afyonkarahisar'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı