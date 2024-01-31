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        Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ceviz içi ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki kamyonetteki 5 ton 600 kilo gümrük kaçağı cevize el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:46
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        Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ceviz içi ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki kamyonetteki 5 ton 600 kilo gümrük kaçağı cevize el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin'de gümrük işlemleri yapılmadan yurda kaçak sokulan ceviz içlerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Çay- Bolvadin kara yolunda durdurduğu iki kamyonette yaptığı aramada 5 ton 600 kilogram ceviz içi ele geçirdi.

        Savcılık talimatıyla araçlardaki A.U, M.U. ile H.U, gözaltına alındı, bir araca da cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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