Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ceviz içi ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki kamyonetteki 5 ton 600 kilo gümrük kaçağı cevize el konuldu.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki kamyonetteki 5 ton 600 kilo gümrük kaçağı cevize el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin'de gümrük işlemleri yapılmadan yurda kaçak sokulan ceviz içlerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çay- Bolvadin kara yolunda durdurduğu iki kamyonette yaptığı aramada 5 ton 600 kilogram ceviz içi ele geçirdi.
Savcılık talimatıyla araçlardaki A.U, M.U. ile H.U, gözaltına alındı, bir araca da cezai işlem uygulandı.
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