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        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:52
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        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Afyonkarahisar-Denizli seferini yapan yolcu treni, İstasyon Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte M.Ö'nün kullandığı 03 AFZ 244 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.Ö, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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