Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayrak futbolunun kentte ilk defa yapıldığını söyledi.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 24 takım katıldı.

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