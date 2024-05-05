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        Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı

        Bayrak Futbolu (Flag Football) Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:26
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        Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı
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        Bayrak Futbolu (Flag Football) Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı.

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 24 takım katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayrak futbolunun kentte ilk defa yapıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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