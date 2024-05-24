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        Emirdağ'da dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:00
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        Emirdağ'da dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        İlçede dün, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

        Dolu nedeniyle Yeniköy, Toklucak ve Eşrefli köylerindeki ekili araziler zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zarar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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