Emirdağ'da dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
İlçede dün, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Dolu nedeniyle Yeniköy, Toklucak ve Eşrefli köylerindeki ekili araziler zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zarar tespit çalışması başlattı.
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