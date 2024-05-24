Afyonkarahisar'da asayiş

Dinar'da ise uygulama noktasında durdurulan bir otobüste üzerinde 56 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliye, adli işlem uygulandı.

Şüphelilerden 3'üne "uyuşturucu kullanmak"tan adli işlem uygulandı, 1'i de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.