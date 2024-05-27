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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Menteş, 27 Mayıs darbesini kınadı

        AK Parti Afyonkarahisarİl Başkanı Hüseyin Menteş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:09
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Menteş, 27 Mayıs darbesini kınadı
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        AK Parti Afyonkarahisarİl Başkanı Hüseyin Menteş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Menteş, İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, Türk demokrasisine ilk toplum mühendisliği temellerinin, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle atıldığını kaydetti.

        27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını belirten Menteş, şöyle devam etti:

        "Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşküne çevrilmesini sağlamışlardır. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanı, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

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