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        Afyonkarahisar'da kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:38
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        Afyonkarahisar'da kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        K.T. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybermesi sonucu yol kenarındaki kayalığa çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile araçtaki M.S.S (19) ve K.R.E. (18) yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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