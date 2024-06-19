Afyonkarahisar'da kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
K.T. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybermesi sonucu yol kenarındaki kayalığa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki M.S.S (19) ve K.R.E. (18) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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