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        Afyonkarahisar'da boş besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:31
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        Afyonkarahisar'da boş besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde Gürsel Uysal'a ait besihaneye yıldırım düştü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

        Belde Belediye Başkanı Musa Kayer, olay yerine giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

        En büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Kayer, "Yangında zarar gören aileye gerekli yardım yapılacaktır. Ayrıca yangın bölgesine yardıma gelen Haydarlı Belediyesi, Karaadilli Belediyesi ve Kınık Köyü itfaiyelerine teşekkür ederim." dedi.

        Yangın sonrası besihane kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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