Afyonkarahisar'da boş besihaneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

En büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Kayer, "Yangında zarar gören aileye gerekli yardım yapılacaktır. Ayrıca yangın bölgesine yardıma gelen Haydarlı Belediyesi, Karaadilli Belediyesi ve Kınık Köyü itfaiyelerine teşekkür ederim." dedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.