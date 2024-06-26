Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
T.A. yönetimindeki 11 ABD 749 plakalı tır, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.A. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.