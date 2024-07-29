Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından semah gösterisi yapıldı, sanatçılar yöresel türküleri seslendirdi.

        Kaymakam Çengel, burada yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, birlik beraberliğimize milli birliğimize güç verecektir. Biz bu etkinliklerin artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Basit bir organizasyon değil. Ciddi bir program. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Adnan Öztaş da Selçik köyünün ilçedeki köyler arasında en çok etkinlik düzenleyenler arasında olduğunu belirterek programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da otomobilde 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazad...
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazad...
        Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı
        Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...