Sandıklı'da "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından semah gösterisi yapıldı, sanatçılar yöresel türküleri seslendirdi.

Kaymakam Çengel, burada yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, birlik beraberliğimize milli birliğimize güç verecektir. Biz bu etkinliklerin artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Basit bir organizasyon değil. Ciddi bir program. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.