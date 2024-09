Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği Akrobasi Zafer Kupası ile başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği kapsamında, kurumların ve sponsorların stantları kuruldu.

Katılımcılar, hem stantları geziyor hem de Zafer Kupası kapsamında motosikletli akrobasi sporcularının gösterilerini izliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan NG Afyon MotoFest'in bugün kapılarını açtığını söyledi.

Festival alanında stantların kurulduğunu dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Bugün sportif etkinlik olarak akrobasi şampiyonamız var. Gün boyu kurulan stantlarda etkinliklerimiz var. Akşam da konserlerimiz olacak. Herkesi, konserlere bekliyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) için de hazırlıklarımız tamamlandı. 2-3 gün içerisinde sporculara ait tırların tamamı gelmiş olacak. Ardından MXGP Of Türkiye'nin startını vereceğiz. Her şey gayet iyi gidiyor ve aksayan hiçbir şeyimiz yok. Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."