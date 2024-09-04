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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest başladı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği Akrobasi Zafer Kupası ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:44
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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest başladı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği Akrobasi Zafer Kupası ile başladı.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği kapsamında, kurumların ve sponsorların stantları kuruldu.

        Katılımcılar, hem stantları geziyor hem de Zafer Kupası kapsamında motosikletli akrobasi sporcularının gösterilerini izliyor.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan NG Afyon MotoFest'in bugün kapılarını açtığını söyledi.

        Festival alanında stantların kurulduğunu dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

        "Bugün sportif etkinlik olarak akrobasi şampiyonamız var. Gün boyu kurulan stantlarda etkinliklerimiz var. Akşam da konserlerimiz olacak. Herkesi, konserlere bekliyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) için de hazırlıklarımız tamamlandı. 2-3 gün içerisinde sporculara ait tırların tamamı gelmiş olacak. Ardından MXGP Of Türkiye'nin startını vereceğiz. Her şey gayet iyi gidiyor ve aksayan hiçbir şeyimiz yok. Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."

        Baysan, 22 yıl birlikte çalıştığı TMF'nin kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar'la hayata geçirdikleri MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest'te çıtayı daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

        Uçar'ın vefatının motosiklet camiasında derin bir boşluk yarattığını aktaran Baysan, "Böyle bir evlat yetiştirdikleri ve camiamıza kazandırdıkları için Uçar ailesine, sonsuz minnettarız. Allah, vefat eden başkanımıza rahmet eylesin. Uçar ailesine de sabırlar diliyoruz." dedi.

        Festival etkinlikleri kapsamında ilk gün sanatçılar Sena Şener ile Ceylan Ertem konser verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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