Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Efeler Kavşağı'nda ise yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobil çarptıktan sonra takla atıp, ters dönüyor.

Kent merkezinde Ali İhsan Kavşağı'nda ise minibüs ile cipin çarpıştığı görülüyor. Dempaş Kavşağı'nda da ışıktan geçen otomobile başka bir otomobil çarpıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

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