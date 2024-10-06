Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
H.G. (39) idaresindeki 35 BZD 056 plakalı otomobil, ilçenin Akdeğirmen köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş'ye (65) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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