Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak'tan İsrail'e tepki

        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak'tan İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Taytak, mesajında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze'de sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı katliamlar düzenlediğini belirtti.

        Bu katliamların mazlum Filistin halkına karşı soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Taytak, şunları kaydetti:

        "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948'den bu yana hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. İsrail terör devleti kurulduğu günden bugüne katliamlarına devam etmektedir. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli ölmüş, 97 bin 166 kişi yaralanmıştır. İsrail, Gazze'de utanç verici yöntemle 11 defa çok ciddi katliam gerçekleştirmiştir. Bu insanlık dışı dramı şiddeti lanetlemek ve katliamı işleyenlere ve destekleyenlere karşı durmak her Müslüman üzerine insani, ahlaki, vicdani ve dini bir görevdir. 1 senedir Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir. Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya kamuoyu sorumluluğunun farkına varmalı ve sessiz kalarak bu zulümlere ortak olmamalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Afyonkarahisar'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi...
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi...
        Afyonkarahisar ve Aksaray'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Afyonkarahisar ve Aksaray'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi