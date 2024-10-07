MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak'tan İsrail'e tepki

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Taytak, mesajında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze'de sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı katliamlar düzenlediğini belirtti.

Bu katliamların mazlum Filistin halkına karşı soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Taytak, şunları kaydetti:

"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948'den bu yana hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. İsrail terör devleti kurulduğu günden bugüne katliamlarına devam etmektedir. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli ölmüş, 97 bin 166 kişi yaralanmıştır. İsrail, Gazze'de utanç verici yöntemle 11 defa çok ciddi katliam gerçekleştirmiştir. Bu insanlık dışı dramı şiddeti lanetlemek ve katliamı işleyenlere ve destekleyenlere karşı durmak her Müslüman üzerine insani, ahlaki, vicdani ve dini bir görevdir. 1 senedir Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir. Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya kamuoyu sorumluluğunun farkına varmalı ve sessiz kalarak bu zulümlere ortak olmamalıdır."