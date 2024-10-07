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        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:06 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:06
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        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        R.O.G idaresindeki 03 ADC 936 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Şuhut yolu Halımoru rampası mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan K.A'nın kullandığı 03 AFS 975 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.O.G tüm madehalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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