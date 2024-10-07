Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.O.G tüm madehalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

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