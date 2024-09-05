Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Festival kapsamında Sena Şener ile Ceylan Ertem sevilen şarkılarını seslendirdi.
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