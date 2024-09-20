ADD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Cengiz'den 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması hakkında açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, düzenlediği basın toplantısında, geçen ağustostaki 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması ve sergisine ilişkin açıklama yaptı.

Cengiz, dernek binasında medya mensuplarıyla bir araya gelerek, ADD Afyonkarahisar Şubesi'nin ağustosta yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerle Kocatepe'de kampta toplandıklarını dile getiren Cengiz, düzenlenen faaliyette gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da ADD'nin 2018'den beri Etem Tem'in fotoğraf sergisini yaptığını anımsatan Cengiz, "Bu fotoğraf sergisi sadece Afyonkarahisar ADD'ye özgü bir fikir. O dönem belediye başkanımız Burhanettin Çoban'a bu fikri açtım. 'Derhal hocam belediye olarak her türlü yardımı size yapacağız.' dedi. O tarihte bu yarışmanın temelini attık, protokol imzaladık." dedi.

Fotoğraf yarışması ve serginin içeriğini anlatan Cengiz, 2018'den beri düzenlenen etkinliğe destek veren valilere ve belediye başkanlarına teşekkür etti.