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        Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki sürücü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:00
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        Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki sürücü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.

        E.Ö. (51) idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen E.Ö'nün cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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