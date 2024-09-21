Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki sürücü öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.
E.Ö. (51) idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen E.Ö'nün cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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