Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikler, Şeh Nurettin Türbesi önünden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydana varışta kılıç kalkan ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın millete çok önemli hizmetler sunduğunu dile getirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Türkiye'de Ahilik Haftasının 2008 yılında tüm illerde yönetmelik ile kutlanmaya başlandığını hatırlattı.