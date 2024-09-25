Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikler, Şeh Nurettin Türbesi önünden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı.
Meydana varışta kılıç kalkan ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın millete çok önemli hizmetler sunduğunu dile getirdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Türkiye'de Ahilik Haftasının 2008 yılında tüm illerde yönetmelik ile kutlanmaya başlandığını hatırlattı.
Belediye Başkanı Adnan Öztaş da ahilik teşkilatının temel prensibinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu kaydetti.
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün ise Ahilik Haftası etkinliklerinin Sandıklı ve Dinar ilçelerinde ikinci kez düzenlendiğini ifade etti.
Konuşmaların sonunda ahi geleneği şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.
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