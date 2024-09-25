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        Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:09
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        Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikler, Şeh Nurettin Türbesi önünden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

        Meydana varışta kılıç kalkan ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarın millete çok önemli hizmetler sunduğunu dile getirdi.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da Türkiye'de Ahilik Haftasının 2008 yılında tüm illerde yönetmelik ile kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

        Belediye Başkanı Adnan Öztaş da ahilik teşkilatının temel prensibinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu kaydetti.

        Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün ise Ahilik Haftası etkinliklerinin Sandıklı ve Dinar ilçelerinde ikinci kez düzenlendiğini ifade etti.

        Konuşmaların sonunda ahi geleneği şed kuşatma töreni gerçekleştirildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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